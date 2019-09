Price triumphiert: Hammergold geht erstmals in die USA

Doha (SID) - DeAnna Price hat bei der Leichtathletik-WM in Doha erstmals in der Geschichte Gold im Hammerwerfen für die USA gewonnen. Die Weltjahresbeste setzte sich am Samstag mit 77,54 m vor der EM-Dritten Joanna Fiodorow aus Polen (76,35) durch. Bronze sicherte sich die Chinesin Wang Zheng mit 74,76 m. Hinterher hüpften Price und Fiodorow Arm in Arm vor Freude auf und ab.

Price holt die erste Hammerwurf-Goldmedaille für die USA © SID

Weltrekordlerin Anita Wlodarczyk (Polen), die zuletzt dreimal in Folge den WM-Titel geholt hatte, war wegen einer Knieverletzung in Doha nicht am Start.

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hatte erstmals seit die Disziplin 1999 ins Programm aufgenommen wurde, keine Hammerwerferin zur WM geschickt. 2007 hatte Betty Heidler in Osaka Gold gewonnen.