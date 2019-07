Primera Division: Kroos und Real zum Auftakt bei Celta Vigo

Madrid (SID) - Der 2014er-Fußball-Weltmeister Toni Kroos und Rekordmeister Real Madrid starten mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison der spanischen Primera Division. Die Königlichen treten am 1. Spieltag am Wochenende des 17./18. August bei Celta Vigo an. Meister FC Barcelona mit Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen spielt zum Auftakt bei Athletic Bilbao. Das geht aus dem offiziellen, am Donnerstag vorgestellten Spielplan hervor.

Spielplan vorgestellt: Real startet bei Celta Vigo © SID

Der erste Clasico der neuen Saison zwischen Real und Barça findet am 10. Spieltag statt, die Madrilenen um Kroos und den Ex-Frankfurter Luka Jovic reisen am 27. Oktober nach Barcelona.