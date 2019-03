Pro League: Dritte Niederlage für deutsche Hockey-Frauen

Changzhou (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen haben in der neu geschaffenen Pro League die dritte Niederlage im vierten Spiel kassiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger unterlag Gastgeber China in Changzhou mit 1:2 (0:1). Das einzige Tor für Deutschland schoss Hannah Gablac (53.).

Test-Niederlage für das Team um Janne Müller-Wieland © SID

"Es ist schon enttäuschend, dass wir das Match verlieren. Man muss dann auch kritisch sagen, dass wir heute nicht gut genug waren, um Punkte zu holen", sagte Reckinger. Für seine Mannschaft war es die erste Niederlage nach regulärer Spielzeit. Endet eine Partie in der Pro League unentschieden, fällt die Entscheidung im Shootout. Beide Mannschaften erhalten dann einen Zähler, für einen Sieg im Penaltyschießen gibt es zusätzlich einen Bonuspunkt.

Nach vier Auswärtsspielen bestreitet die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) Ende April zwei Heimpartien in Mönchengladbach. Zunächst geht es am 24. April (18.30 Uhr) gegen Großbritannien, am 26. April (18.30 Uhr) steht das Duell mit dem Erzrivalen aus den Niederlanden an. In der Tabelle liegt Deutschland auf Platz fünf.

In der Pro League messen sich die Topnationen in Hin- und Rückspielen in der ersten Jahreshälfte. Die besten vier Teams qualifizieren sich für das Grand Final Ende Juni im niederländischen Amstelveen und gleichzeitig direkt für das Qualifikations-Event für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.