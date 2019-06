Pro League: Hockey-Frauen verlieren knapp gegen die Niederlande

Eindhoven (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen haben in der Pro League einen Überraschungserfolg knapp verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger unterlag Weltmeister und Tabellenführer Niederlande in Eindhoven trotz guter Leistung mit 1:2 (0:1). Damit warten die deutschen Damen seit knapp sechs Jahren und 17 Spielen auf einen Erfolg gegen den Erzrivalen. Das Hinspiel in Mönchengladbach verloren die "Danas" ebenfalls knapp mit 0:1.

Hockey-Frauen verlieren knapp gegen die Niederlande © SID

"Holland bestraft Fehler einfach richtig effektiv und verteidigt die Führung dann sehr solide. Ich stelle aber fest, dass wir gar nicht so weit weg sind von denen. Wir müssen unsere Cleverness im Spiel noch steigern, dann nehmen wir hier auch etwas mit", sagte Reckinger.

Toptorjägerin Frederique Matla brachte die Niederlande mit ihrem achten Pro-League-Treffer früh in Führung (6.). Caia Van Maasakker baute nach einer Strafecke den Vorsprung aus (46.), Pia Maertens gelang nur noch der Anschlusstreffer (48.).

Die deutsche Mannschaft bleibt damit in der Tabelle auf Rang fünf. Lediglich die besten vier der neun Teams qualifizieren sich für das Grand Final ab 27. Juni im niederländischen Amstelveen und gleichzeitig direkt für das Olympia-Qualifikationsturnier.