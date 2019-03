Pro League: Hockey-Männer schlagen Vizeweltmeister Niederlande

Rotterdam (SID) - Die deutschen Hockey-Männer haben in der neuen Pro League einen Prestigeerfolg gegen den Erzrivalen Niederlande gefeiert. In Rotterdam gewann das Team von Bundestrainer Stefan Kermas am Dienstagabend nach einer starken kämpferischen Leistung 1:0 (0:0) gegen den Vizeweltmeister und kletterte mit nun sieben Punkten auf Rang vier.

Fuchs erzielt den Siegtreffer für die Hockey-Männer © SID

"Die erste Halbzeit war nicht gut, da sind wir zu sehr geschwommen. In der zweiten Hälfte haben wir uns an unsere deutschen Tugenden erinnert und hatten einen sehr starken Torwart. Wir haben leidenschaftlich verteidigt", lobte Kermas.

Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) wehrte sich zunächst wacker gegen den hohen Anfangsdruck und das frühe Pressing des dreimaligen Weltmeisters, Torwart Tobias Walter rettete mehrfach glänzend. In der 45. Minute belohnte London-Olympiasieger Florian Fuchs dann den immer mutiger auftretenden WM-Viertelfinalisten.

Die nächste Aufgabe für die DHB-Männer ist die Partie in Valencia gegen Spanien (15. März). Die deutschen Hockey-Frauen von Bundestrainer Xavier Reckinger streben am Mittwoch (7.00 Uhr MEZ/DAZN) in Peking gegen die Chinesinnen ihren zweiten Sieg im vierten Spiel der neugeschaffenen Serie an.

In der Pro League messen sich die Topnationen in Hin- und Rückspielen in der ersten Jahreshälfte. Die besten vier Teams qualifizieren sich für das Grand Final Ende Juni im niederländischen Amstelveen und gleichzeitig direkt fürs Qualifikations-Event für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.