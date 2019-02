Pro League: Hockey-Teams gewinnen in Neuseeland

Christchurch (SID) - Die deutschen Hockey-Nationalmannschaften haben in der neuen Pro League ihre ersten Siege eingefahren. Beide Auswahlen des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) kamen in Christchurch zu jeweils einem 3:1-Erfolg gegen Neuseeland. Zuvor waren beide Teams zum Auftakt in Australien ohne Sieg geblieben.

Charlotte Stapenhorst erzielte das 1:0 gegen Neuseeland © SID

Für die Damen von Bundestrainer Xavier Reckinger trafen Charlotte Stapenhorst (21.), Pia Maertens (29.) und Hannah Gablac (40.). Marco Miltkau (32., 56.) und Niklas Wellen (40.) brachten die Männer von Bundestrainer Stefan Kermas auf Erfolgskurs. Die nächste Aufgabe in der Pro League steht in Argentinien (22. Februar) an.

In der Pro League messen sich die Topnationen in Hin- und Rückspielen in der ersten Jahreshälfte. Die besten vier Teams qualifizieren sich für das Grand Final Ende Juni im niederländischen Amstelveen und gleichzeitig direkt fürs Qualifikations-Event für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.