ProSieben MAXX zeigt NFL-Draft live

Köln (SID) - Die deutschen Footballfans können den Draft der US-Profiliga NFL live im Free-TV verfolgen. In der Nacht zu Freitag zeigt ProSieben MAXX ab 01.50 Uhr MESZ die Talenteverteilung, etwa vier Stunden soll die Übertragung aus Arlington/Texas dauern. Auch auf ran.de ist zu sehen, welche Klubs sich die besten Nachwuchsspieler sichern.

NFL-Draft live im Free-TV - Equanimeous St. Brown dabei © SID

Erstmals findet der Draft in einem Stadion statt, die Veranstaltung geht in der Heimstätte der Dallas Cowboys über die Bühne. Auch ein Deutscher macht sich Hoffnungen. Wide Receiver Equanimeous St. Brown (21) hat sich angemeldet, wird nach Einschätzung der Experten aber erst am Freitag in der dritten Runde ausgewählt.