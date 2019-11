Profiboxer Bösel Interims-Weltmeister im Halbschwergewicht

Halle (SID) - Das deutsche Profiboxen hat seit Samstagabend wieder einen Weltmeister: Dominic Bösel (Freyburg) hat sich in Halle an der Saale durch einen K.o.-Sieg in der elften Runde gegen den Schweden Sven Fornling den Interims-WM-Titel im Halbschwergewicht des Weltverbandes WBA gesichert. Letzter deutscher Champion war der Berliner Tyron Zeuge, der am 14. Juli 2018 seinen WBA-Gürtel im Supermittelgewicht an den Engländer Rocky Fielding abgeben musste.

"Wahnsinn, ich kann es noch gar nicht fassen. Ich war noch nie vor einem Kampf so aufgeregt wie heute", sagte Bösel: "Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so weit komme."

Der 30 Jahre alte Europameister Bösel schaffte es mit seinem Sieg gegen Fornling, in die Fußstapfen seines großen Idols Henry Maske zu treten, der Anfang der neunziger Jahre in dieser Gewichtsklasse IBF-Weltmeister gewesen war.

Gegen den zuvor in 16 Kämpfen nur einmal besiegten Schweden ging Bösel von Beginn an konzentriert zu Werke und hatte seinen Gegner bereits Ende der zweiten Runde am Boden. Anschließend entwickelte sich aber ein ausgeglichener Kampf, in dem Bösel immer wieder auch arg in die Defensive geriet. In der Schlussphase schwanden beiden Boxern die Kräfte, und Bösel gelangen die entscheidenden Schläge.

Für Bösel war es der 30. Sieg im 31. Profikampf. Seine einzige Niederlage (K.o.) hatte er im Juli 2017 im Kampf um den vakanten EM-Titel gegen Karo Murat kassiert.