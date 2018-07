Profigolferin Masson bei Scottish Open auf Platz vier

Gullane (SID) - Profigolferin Caroline Masson greift bei der Scottish Open in Gullane in East Lothian nach dem Sieg. Die 29 Jahre alte Gladbeckerin spielte auf dem Par-71-Kurs am Freitag eine glänzende 65 und rückte mit 133 Schlägen auf den vierten Platz vor. Die frühere Solheim-Cup-Gewinnerin strebt in Schottland ihren zweiten Sieg auf der US-Tour nach 2016 in Kanada an. Spitzenreiterin bei Halbzeit ist die Amerikanerin Tiffany Joh mit 129 Schlägen.

Caroline Masson hat eine Topplatzierung im Visier © SID

Massons bestes Saisonergebnis bislang ist Rang zwei Mitte Juni in Grand Rapids im US-Bundesstaat Michigan. Schon fünfmal landete sie 2018 in den Top 10. In der Weltrangliste wird sie derzeit als beste Deutsche auf Position 36 geführt.