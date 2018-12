Prokop legt sich fest: Wolff Nummer eins bei Heim-WM

Mainz (SID) - Handball-Bundestrainer Christian Prokop hat sich knapp einen Monat vor dem Eröffnungsspiel bei der Heim-WM auf Andreas Wolff als Nummer eins im deutschen Tor festgelegt. "Es muss eine Rollenverteilung im Team da sein. Andreas ist ein Spieler, der das vollste Vertrauen genießt", sagte Prokop im ZDF-Interview.

Andreas Wolff wird bei der Handball-WM Stamm-Keeper sein © SID

Der 27 Jahre alte Schlussmann des deutschen Rekordmeisters THW Kiel erhält damit den Vorzug gegenüber dem sieben Jahre älteren Silvio Heinevetter von den Füchsen Berlin. "Silvio ist ein Spieler, der immer wieder reinkommen und ihn unterstützen wird. Beide verfügen über eine sehr große Erfahrung. Aber das Rollenthema ist bei uns intern klar", sagte Prokop.

Heinevetter zeigt Verständnis für die Entscheidung des Bundestrainers, auch wenn dieser "keine große Begründung" lieferte: "Das ist seine Entscheidung, dafür ist er Trainer. Das ist sein gutes Recht." Neben Wolff und Heinevetter stehen auch Routinier Johannes Bitter (TVB Stuttgart) und Dario Quenstedt (SC Magdeburg) im vorläufigen 28er-Aufgebot.

Der Deutsche Handballbund (DHB) richtet die WM (10. bis 27. Januar) gemeinsam mit Dänemark aus. Im Eröffnungsspiel trifft das deutsche Team am 10. Januar in Berlin auf das vereinte Team von Korea. Weitere Gegner in der Vorrunde sind Brasilien, Russland, Titelverteidiger Frankreich und Serbien.