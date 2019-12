Prokop vor der Handball-EM: "Gier und Lust nach einer Medaille"

Leipzig (SID) - Handball-Bundestrainer Christian Prokop spürt gut zwei Wochen vor dem Auftakt der EM 2020 bei seiner Mannschaft "zu 100 Prozent die Gier und Lust nach einer Medaille". Es sei das Ziel, bei der EM das Halbfinale zu erreichen: "Aber wir haben gemeinsam den nächsten Schritt noch nicht vollenden können, das wollen wir schaffen", sagte Prokop der Leipziger Volkszeitung.

Prokops Team testet vor der EM gegen Island © SID

Bei der WM 2019 hatte die deutsche Mannschaft vor heimischem Publikum mit Niederlagen im Halbfinale gegen Norwegen und im Spiel um Platz drei gegen Frankreich die ersehnte Medaille verpasst. "Die Belohnung hatte bei der WM gefehlt", sagte Prokop, räumte aber ein, dass "sieben, acht andere Mannschaften" bei der EM ebenfalls für eine Medaille in Frage kommen: "Es geht wieder bei null los."

Er freue sich, "die Mannschaft im Januar endlich wiederzusehen", sagte Prokop: "Ich bin sehr positiv gestimmt, dass dieses Team Appetit hat auf Erfolg." Das Fehlen etlicher Stammspieler im Rückraum will der Bundestrainer mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung wettmachen: "Die Verantwortung muss im Rückraum auf alle Schultern verteilt werden."

Die DHB-Auswahl kommt am 2. Januar in Frankfurt am Main zur unmittelbaren Turnier-Vorbereitung zusammen und startet nach Länderspielen gegen Island (Mannheim, 4. Januar, 17.20 Uhr/ZDF) und Österreich (Wien, 6. Januar, 14.40 Uhr/ARD) in die EM. In der Gruppenphase trifft Deutschland im Spielort Trondheim auf die Niederlande (9. Januar/18.15 Uhr), Spanien (11. Januar/18.15 Uhr) und Lettland (13. Januar/18.15 Uhr).