Prominente Sport-Umsteiger (zusammengestellt vom SID)

Berlin (SID) - Usain Bolt ist nicht der erste Top-Athlet, der sich in einer neuen Sportart versucht. Vor ihm gab es andere prominente Quereinsteiger, die mehr oder weniger erfolgreich waren:

Michael Jordan wurde vom Basketball- zum Baseball-Profi © SID

Michael Jordan: Der frühere Star der Chicago Bulls wurde sechsmal mit seinem Klub NBA-Champion und ist der beste Basketballer der Geschichte. Auf dem Zenit seines Schaffens wurde Jordan 1993 Baseballprofi und erfüllte damit seinem ermordeten Vater einen Wunsch. Jordan spielte bis 1995 für das unterklassige Team der Birmingham Barons - mit eher mäßigem Erfolg.

Eric Heiden: Der US-Eisschnellläufer war bei den Olympischem Winterspielen 1980 in Lake Placid der Superstar und gewann alle fünf Goldmedaillen - als bislang einziger Mann in der Olympia-Geschichte. Nach Beendigung seiner Karriere wechselte Heiden ins Radprofi-Lager, wurde 1985 US-Meister im Straßenrennen und nahm 1986 bei der Tour de France teil. Dort musste er wegen Verletzungen allerdings nach der 18. Etappe aussteigen.

Christa Luding-Rothenburger: Die Eisschnellläuferin gewann bei den Olympischen Winterspielen 1984 in Sarajevo und 1988 in Calgary Gold. Auch im Radsport war die Dresdnerin erfolgreich und holte bei den Sommerspielen 1988 in Seoul Silber im Bahnsprint. Sie war die erste Frau, die sowohl bei Winter- als auch bei Sommerspielen olympisches Edelmetall gewann.

Sven Hannawald: Der heutige TV-Experte setzte als Skispringer Maßstäbe, gewann als Erster bei seinem Triumph bei der Vierschanzentournee 2002 alle vier Springen. Im Anschluss suchte der Publikumsliebling den Kick im Motorsport. Als Rennfahrer beim ADAC GT Masters fuhr er an den ersten drei Rennwochenenden zweimal aufs Treppchen. In seiner zweiten Saison musste er sich mit hinteren Plätzen begnügen. 2015 machte der heute 43-Jährige Schluss mit dem Motorsport.

Paolo Maldini: Die Klub-Ikone des AC Mailand gewann als Fußball-Profi fünfmal die Champions League. Im hohen Alter von 49 Jahren suchte Maldini eine neue Herausforderung, schulte zum Profi-Tennisspieler um und trat beim ATP-Challenger-Turnier in Mailand an. Der Frauen-Schwarm spielte an der Seite seines Trainers Stefano Landonio Doppel, schied aber in der ersten Runde nach einem wenig schmeichelhaften 1:6 und 1:6 aus.