Przybylko in Karlsruhe nur Sechster - Roleder, Haase und 3000-m-Duo überzeugen

Karlsruhe (SID) - Luft nach oben für Mateusz Przybylko auf der einen, zahlreiche geknackte EM-Normen auf der anderen Seite: Die deutschen Leichtathleten haben beim IAAF-Hallenmeeting in Karlsruhe weniger als einen Monat vor der Hallen-EM in Glasgow (1. bis 3. März) in der Breite eine gute Frühform gezeigt.

Zwar kam Hochsprung-Europameister Przybylko (Leverkusen) bei seinem Saisondebüt nicht über 2,22 m und Rang sechs hinaus. Dafür überzeugte Hallen-Europameisterin Cindy Roleder über 60 m Hürden in 7,98 Sekunden. Damit musste sich die Hallenserin nur um eine Hundertstel der niederländischen Siegerin Nadine Visser geschlagen geben.

Die Ulmerin Alina Reh (8:47,40 Minuten) lief über 3000 m als Vierte persönliche Bestzeit und knackte die EM-Norm ebenso souverän wie Hanna Klein (Schorndorf) als Siebte in 8:50,57. Die zweimalige Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause (Trier) wurde Elfte in 9:03,19. Melissa Courtney (Großbritannien) siegte in Weltjahresbestleistung von 8:43,36 Minuten.

Rebekka Haase (Erzgebirge) erzielte über 60 m die deutsche Jahresbestzeit von 7,23 Sekunden, schneller waren nur die Hallen-EM-Zweite Ewa Swoboda (Polen/7,10) und die zweimalige Weltmeisterin Dafne Schippers (Niederlande/7,19).

Dreisprung-Vizeeuropameisterin Kristin Gierisch (Chemnitz) belegte bei ihrem Saisondebüt in einer starken Konkurrenz mit 14,31 m den vierten Platz und knackte damit ebenfalls die Norm für Glasgow. Der Sieg ging in persönlicher Bestleistung an die Spanierin Ana Peleteiro (14,51).

Im Stabhochsprung überbot Lisa Ryzih (Ludwigshafen) mit der deutschen Jahresbestleistung von 4,63 m die EM-Norm. Für mehr als Platz fünf reichte es beim Sieg der Kanadierin Alysha Newman (4,71) allerdings nicht.