Publikumsliebling Kerusch bleibt MBC treu

Weißenfels (SID) - Basketball-Forward Sergio Kerusch bleibt dem Mitteldeutschen BC eine weitere Saison erhalten. Dank des zusätzlichen Engagements von Sponsoren konnte der Bundesligist den Vertrag mit dem Publikumsliebling um ein Jahr verlängern. Der 29-jährige US-Amerikaner steht bereits seit 2016 in Weißenfels unter Vertrag.

Sergio Kerusch (l.) bleibt beim Mitteldeutschen BC © SID

"Es fühlt sich toll an, ein Teil des MBC sein zu dürfen. Auch in schlechten Zeiten stand mir der Verein und die Fangemeinde zur Seite, diese Liebe und dieses Vertrauen haben mir die Energie gegeben, wieder heiß zu laufen", sagte Kerusch, der 2017 an Hodenkrebs erkrankt war und drei Monate pausieren musste. Im November 2017 feierte Kerusch sein Comeback und machte mit dem MBC den Klassenerhalt perfekt.