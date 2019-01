Pulisic hat mit BVB noch eine Menge vor

Marbella (SID) - Der künftige Chelsea-Profi Christian Pulisic hat mit Herbstmeister Borussia Dortmund in dieser Saison noch eine Menge vor. "Ich bin sehr froh, dass ich hier in Dortmund noch mal das halbe Jahr habe, um mich gut zu verabschieden. Ich hoffe, dass wir hier noch ein wirklich besonderes Jahr haben werden. Wir hatten ein tolle Vorrunde und sind noch in allen Wettbewerben vertreten. Wir müssen so weitermachen, damit es zu einem guten Ende kommt", sagte der 20 Jahre alte Fußball-Nationalspieler der USA im Trainingslager der Westfalen im spanischen Marbella.

Christian Pulisic bleibt bis zum Saisonende beim BVB © SID

Für ihn gehe mit dem im Sommer anstehenden Wechsel auf die Insel ein Traum in Erfüllung: "Als ich aufgewachsen bin, habe ich mit meinem Vater die Spiele der Premier League im Fernsehen verfolgt. Dass das mit Chelsea geklappt hat, macht mich sehr stolz. Ich glaube, dass die Art und Weise wie sie Fußball spielen sehr gut zu mir passt."

Pulisic, der für 64 Millionen Euro nach dieser Bundesligasaison zum FC Chelsea nach London wechselt, dankte zudem dem BVB: "Das war für mich der perfekte Start, deshalb werde ich dem Klub immer dankbar sein. Ich war jung, aber dieser Klub mit diesen unglaublichen Fans hat mir sehr geholfen."