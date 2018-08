Qualifikant Klizan gewinnt Titel in Kitzbühel

Kitzbühel (SID) - Qualifikant Martin Klizan hat beim ATP-Turnier in Kitzbühel den sechsten Titel seiner Tenniskarriere gewonnen. Der Weltranglisten-112. aus der Slowakei setzte sich im Finale gegen den Usbeken Denis Istomin 6:2, 6:2 durch und kehrt am Montag unter die Top 100 zurück. Auch Istomin hatte sich in der Qualifikation einen Platz im Hauptfeld erspielt.

Klizan gewann das Finale souverän in zwei Sätzen © SID

Klizan (29), der für seinen Sieg 89.435 Euro kassiert, hatte im Achtelfinale den topgesetzten Österreicher Dominic Thiem aus dem Turnier geworfen. Istomin (31) setzte sich auf dem Weg ins Finale unter anderem gegen Titelverteidiger Philipp Kohlschreiber (Augsburg) und den Nürnberger Maximilian Marterer durch.