Qualifikation in Kuusamo abgesagt - Freund muss auf Comeback warten

Kuusamo (SID) - Das Comeback des früheren Skisprung-Weltmeisters Severin Freund nach fast zwei Jahren Verletzungspause verzögert sich. Die für Freitagnachmittag geplante Qualifikation für den Weltcup im finnischen Kuusamo wurde wegen starken Windes an der Rukatunturi-Schanze abgesagt. Zuvor war bereits der provisorische Wertungssprung der Nordischen Kombinierer gestrichen worden.

Wegen starken Windes wurde die Quali in Kuusamo abgesagt © SID

Die Qualifikation für Freund (Rastbüchl), der am Polarkreis nach zwei Kreuzbandrissen erstmals wieder zum DSV-Team gehört, sowie für die sechs weiteren deutschen Adler um Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) soll nun nach einem Trainingssprung am Samstagmorgen nachgeholt werden. Der erste von zwei Wettbewerben ist für 16.30 Uhr angesetzt.

Allerdings soll sich das Wetter in Kuusamo nicht grundlegend ändern, für die Nacht auf Samstag sind zudem stärkere Schneefälle vorausgesagt.

Im Ruka-Skizentrum finden am Wochenende Wettkämpfe in allen drei nordischen Disziplinen statt. Während die Skispringer schon in der Vorwoche im polnischen Wisla im Einsatz waren, ist es für Kombinierer und Skilangläufer der Weltcupauftakt.