Quarantäne beendet: Müller trainiert wieder

München (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München darf auf eine baldige Rückkehr von Thomas Müller hoffen. Der Offensivspieler (31) hat seine Corona-Quarantäne beendet und am Donnerstag wieder eine individuelle Einheit an der Säbener Straße absolviert. Auch Übungen mit dem Ball waren bereits dabei.

Thomas Müller darf wieder am Training teilnehmen © SID

Müller war bei der Klub-WM in Katar am Vorabend des Finals gegen Tigres UANL (1:0) positiv getestet worden. Neben dem Triumph beim Kontinente-Turnier verpasste er deshalb bislang die beiden Bundesliga-Spiele gegen Arminia Bielefeld (3:3) und bei Eintracht Frankfurt (1:2) sowie das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Lazio Rom (4:1).

Neben Müller machte auch Serge Gnabry den nächsten Schritt in Richtung Comeback. Der Nationalspieler (25) trainierte erstmals nach seinem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel wieder mit der Mannschaft. Gnabry hatte sich gegen Tigres verletzt.

Die Bayern treffen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf den 1. FC Köln. Eine Woche darauf steigt der Klassiker gegen Borussia Dortmund.