Quarterback Mahomes zum jüngsten MVP seit 35 Jahren gewählt

Atlanta (SID) - Patrick Mahomes hielt die begehrte Trophäe stolz in den Armen, seine Eltern Randi und Patrick lauschten der Dankesrede ihres Sohnes mit Tränen in den Augen. Der 23 Jahre junge Quarterback der Kansas City Chiefs war gerade als wertvollster Spieler (MVP) der NFL-Saison 2018 ausgezeichnet worden - als jüngster Spieler seit Dan Marino, der die Wahl zum MVP der US-Football-Profiliga 1984 ebenfalls im Alter von 23 Jahren gewonnen hatte.

Mahomes ist jüngster MVP seit 1984 © SID

"Es ist eine große Ehre. Dieser Award hat solch eine Historie, viele große Spieler haben ihn erhalten. Ich bin überwältigt, in dieser Liste aufzutauchen", sagte Mahomes, der auch als Offensivspieler des Jahres ausgezeichnet wurde: "Diese Saison war besonders, ich möchte Gott danken. Und meiner Familie."

Mahomes hatte in seiner ersten Saison als NFL-Starter mit starken Leistungen geglänzt. Der 23-Jährige, der beim NFL-Draft 2017 als Zehnter gewählt wurde, warf in der regulären Spielzeit 50 Touchdown-Pässe. Damit verpasste er den Rekord von Peyton Manning, der 2013 55 Pässe in die Endzone gebracht hatte, nur knapp. Dafür zog Mahomes mit seinem großen Vorbild Tom Brady von den New England Patriots (2007 ebenfalls 50 Pässe) gleich.

Mahomes hatte die Chiefs bis ins Play-off-Halbfinale geführt, dort gab es jedoch eine knappe Niederlage - ausgerechnet gegen Bradys Patriots. New England setzte sich 37:31 nach Verlängerung durch, nun geht es im Super Bowl in der Nacht zum Montag (0.30 Uhr MEZ/ProSieben und DAZN) gegen die Los Angeles Rams.

Mahomes träumt davon, eines Tages selbst im Super Bowl zu spielen. Nach Ansicht aller Experte bringt der 23-Jährige alles mit, um sich im Kreis der Großen zu behaupten. Mahomes erhielt bei der MVP-Wahl 30 der 50 Stimmen, er landete deutlich vor Drew Brees (16), Quarterback der New Orleans Saints.

"Ich habe ihn im Trainingscamp beobachtet, er hat sich seitdem in jeder Woche verbessert", sagte Chiefs-Coach Andy Reid über Mahomes: "Seine Arbeitsmoral, seine Liebe für das Spiel, seine Führungsqualitäten. All das wird noch wachsen. Das verschafft ihm und uns als Team eine große Perspektive."

Aaron Donald, Defensive Tackle der Rams, wurde erneut als bester Verteidiger ausgezeichnet. Trainer des Jahres wurde Matt Nagy von den Chicago Bears, der das Team erstmals seit 2010 wieder in die Play-offs geführt hatte. Dort verlor Chicago in der ersten Runde knapp gegen Titelverteidiger Philadelphia Eagles (15:16).