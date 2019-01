Quarterback Wilson erneut im Yankees-Trainingslager

New York (SID) - Footballstar Russell Wilson geht wieder fremd und nimmt wie im Vorjahr am Spring Training der New York Yankees aus der Major League Baseball (MLB) teil. Der Quarterback, der die Seattle Seahawks 2014 zum Super-Bowl-Triumph geführt hatte, wird im Februar zum Rekordmeister stoßen.

Wilson nimmt am Training der New York Yankees teil © SID

Wilson (30), 2010 in der MLB gedraftet, war Anfang des vergangenen Jahres von den Texas Rangers an die Yankees abgegeben worden. Wilson ist seit seiner Kindheit Fan des 27-maligen Meisters und hat sein Können im Baseball bereits am College unter Beweis gestellt. Eine Profikarriere strebt er aber nicht an.

Im Vorjahr war Wilson in der Saisonvorbereitung einmal in einem Test für New York ans Schlagmal gegangen. Einen Hit schaffte er nicht. Nach dem Aus in der ersten Play-off-Runde der NFL wird der Spielmacher am 27. Januar am Pro Bowl in Orlando/Florida teilnehmen.