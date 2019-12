Queensland vor offizieller Olympia-Bewerbung für 2032

Köln (SID) - Der australische Bundesstaat Queensland mit der Hauptstadt Brisbane hat einen großen Schritt in Richtung der geplanten Olympia-Bewerbung für 2032 gemacht. Das Kabinett des Staates unterzeichnete am Montag offiziell entsprechende Pläne. Nach Angaben von Queenslands Ministerpräsidentin Annastacia Palaszczuk ist die Bewerbung offiziell, sobald die Bundesregierung zustimmt. Auch in Deutschland gibt es vor allem mit der Initiative Rhein-Ruhr Interesse an den Olympischen und Paralympischen Spielen in 13 Jahren.

Stärkere Berücksichtigung der Menschenrechte gefordert © SID

"Bei unserer Bewerbung geht es auch um Stolz. Sie setzt unseren Staat für den Rest der Welt auf die Landkarte. Und es geht um das Erbe, von dem viele Generationen profitieren werden", sagte Palaszczuk. Australiens Premier Scott Morrison hatte schon zuvor seine Zustimmung signalisiert.

Australien hat bereits 1956 (Melbourne) und 2000 (Sydney) Olympische Sommerspiele ausgerichtet.