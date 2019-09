RB-Kapitän Orban vor Bayern-Spiel: "Wir wollen gewinnen"

Leipzig (SID) - Für Kapitän Willi Orban vom Bundesliga-Spitzenreiter RB Leipzig zählt im Topspiel am Samstag gegen Fußball-Rekordmeister Bayern München (18.30 Uhr/Sky) nur ein Sieg. "Wir wollen das Spiel gegen die Bayern gewinnen. So gehen wir auch in die Partie rein", sagte der 26 Jahre alte Verteidiger dem kicker: "Wir haben sehr gute Chancen, ein sehr gutes Ergebnis zu erzielen. Aber dafür muss alles passen."

Orban will mit RB Leipzig die Tabellenspitze halten © SID

Einen Erfolg haben sich aber auch die Bayern vorgenommen. "Unser Ziel ist es, mit einem Sieg die Tabellenführung zu übernehmen", sagte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, der RB mittelfristig als ernsthaften Rivalen um den Titelgewinn sieht: "RB Leipzig ist sicher einer der Klubs, die sich in den kommenden Jahren in der Spitze der Liga etablieren und dadurch auch für Spannung sorgen werden."