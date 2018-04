RB Leipzig bangt vor Marseille-Spiel um Werner

Leipzig (SID) - RB Leipzig bangt vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League am Donnerstag bei Olympique Marseille (21.05 Uhr/Sky und Sport1) um den Einsatz von Torjäger Timo Werner. Der 22-Jährige klagte Mittwoch über Oberschenkelprobleme und konnte nicht am Mannschaftstraining teilnehmen.

Der Einsatz von Timo Werner gegen Marseille ist fraglich © SID

"Der Einsatz ist fraglich. Wir müssen abwarten, wie es sich entwickelt", teilte der Klub mit. Werner hatte im Hinspiel den Treffer zum 1:0-Endstand erzielt und den Leipzigern damit eine gute Ausgangslage für das Rückspiel beschert.