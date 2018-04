RB Leipzig gegen Marseille mit Quoten-Bestwert bei Sport1

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat dem TV-Sender Sport1 in der Europa League einen neuen Quoten-Bestwert für die laufende Saison beschert. Beim Viertelfinal-Hinspiel gegen Olympique Marseille (1:0) schalteten am Donnerstag in der Spitze bis zu 3,37 Millionen Zuschauer ein. Im Durchschnitt verfolgten 2,32 Millionen Zuschauer die Partie. Der Marktanteil lag bei 8,5 Prozent.