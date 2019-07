RB Leipzig holt französischen U21-Nationalspieler Nkunku

Leipzig (SID) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den französischen U21-Nationalspieler Christopher Nkunku von Paris St. Germain verpflichtet. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler erhielt beim Pokalfinalisten einen Fünfjahresvertrag und ist der dritte Neuzugang in diesem Sommer.

Nkunku tritt ab sofort für RB Leipzig gegen den Ball © SID

"Christopher Nkunku passt mit seinen Fähigkeiten sehr gut in unser Anforderungsprofil. Er ist ein dynamischer und im offensiven Bereich vielseitig einsetzbarer Spieler und erhöht damit auch die Variabilität in unserem Spiel", sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche.

Nkunku durchlief beim französischen Meister von 2010 bis 2015 die Nachwuchsabteilung. Im Dezember 2015 wechselte er in die Profimannschaft und gab dort mit 18 Jahren sein Debüt. In der abgelaufenen Spielzeit bestritt Nkunku 29 Pflichtspiele für die Mannschaft des deutschen Trainers Thomas Tuchel, in denen er vier Treffer erzielte und zwei Torvorlagen lieferte.

RB Leipzig ist für Nkunku kein unbeschriebenes Blatt. "Über den Klub habe ich schon eine Menge gehört und bin überzeugt, dass die Art und Weise, wie hier Fußball gespielt wird, sehr gut zu mir passt", sagte der Neuzugang, der mit Paris dreimal Meister und zweimal Pokalsieger wurde.

Zuvor hatten die Sachsen bereits Mittelfeldspieler Hannes Wolf von RB Salzburg und den brasilianischen Defensivspieler Luan Candido von Palmeiras Sao Paulo verpflichtet. Wolf fällt wegen eines Knöchelbruchs noch länger aus.