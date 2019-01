RB Leipzig in Düsseldorf ohne Bruma - Kampl fraglich

Leipzig (SID) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf auf Offensivkraft Bruma verzichten. Der Portugiese leidet unter den Folgen einer Knöchelverletzung, die er sich im Testspiel gegen Galatasaray Istanbul zugezogen hatte.

Bruma wird nicht mit nach Düsseldorf reisen © SID

"Es geht einen Tag besser, dann wieder nicht. Es war doch eine massive Krafteinwirkung auf das Gelenk", sagte Leipzigs Trainer Ralf Rangnick über Brumas Verletzung. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Kevin Kampl. Der Mittelfeldspieler klagte über Schmerzen im Sprunggelenk und konnte in den letzten beiden Tagen nicht trainieren.

Definitiv ausfallen wird Abwehrspieler Dayot Upamecano. Der Franzose hatte sich am Mittwoch im Training eine schwere Knorpelquetschung im Knie zugezogen und muss mehrere Wochen pausieren. Für den Franzosen wird wahrscheinlich Kapitän Willi Orban wieder in die Startelf rücken.

Spielmacher Emil Forsberg hatte sich in dieser Woche nach mehr als dreimonatiger Zwangspause wegen einer Adduktorenverletzung zurückgemeldet, ein Startelfeinsatz kommt für den schwedischen Nationalspieler aber wohl noch zu früh.

Rangnick glaubt an einen Sieg, auch wenn Fortuna die letzten vier Spiele allesamt gewinnen konnte. "Individuell ist Düsseldorf gut besetzt, speziell im Offensivbereich", meinte der RB-Coach, "aber wenn wir so spielen wie gegen den BVB ab der 20. Minute haben wir gute Chancen auf drei Punkte", so Rangnick.