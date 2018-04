RB Leipzig kann auf Werner-Einsatz hoffen

Leipzig (SID) - RB Leipzig kann im Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League am Donnerstag bei Olympique Marseille (21.05 Uhr/Sky und Sport1) auf den Einsatz von Torjäger Timo Werner hoffen. Der 22 Jahre alte Stürmer hat wegen seiner Oberschenkelprobleme am Mittwoch individuell trainiert. Wenn er am Donnerstag keine Schmerzen habe, werde er spielen, teilte der Vizemeister nach der Ankunft in Südfrankreich fest.

Der Einsatz von Timo Werner gegen Marseille ist fraglich © SID

Werner hatte am Vortag noch mit dem Training aussetzen müssen. Der Nationalspieler hatte im Hinspiel den Treffer zum 1:0-Endstand erzielt und den Leipzigern damit eine gute Ausgangslage für das Rückspiel beschert.