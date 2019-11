RB Leipzig vorerst ohne verletzten Mukiele

Leipzig (SID) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss vorerst ohne Abwehrspieler Nordi Mukiele auskommen. Der 22-Jährige zog sich im Auswärtsspiel am vergangenen Samstag bei Hertha BSC (4:2) einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel zu. Das teilten die Sachsen, die in der Abwehr bereits auf die verletzten Ibrahima Konate, Willi Orban und Marcel Halstenberg verzichten müssen, am Montag auf Twitter mit. Über die Ausfallzeit des Franzosen machte der Klub keine Angaben.

Leipzig muss auf verletzten Nordi Mukiele verzichten © SID

Mukiele war in der Partie bei den Berlinern in der 80. Minute ausgewechselt worden.