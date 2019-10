RB-Sportdirektor Krösche wertet Verbleib Werners als Signal

Leipzig (SID) - Sportdirektor Markus Krösche vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig wertet den Verbleib von Nationalstürmer Timo Werner als Signal an die Rivalen. "Das ist auch ein Zeichen an die Bundesliga und an die Konkurrenz, dass wir ein Verein sind, der Top-Spieler halten kann", sagte Krösche dem Nachrichtenportal t-online.de.

Der 23 Jahre alte Werner hatte nach monatelangem Poker im August seinen Vertrag bei den Sachsen bis 2023 verlängert.