RB-Trainer Rangnick: Zweiteilung des Teams bei Doppelbelastung

Leipzig (SID) - Trainer Ralf Rangnick wird eine Zweiteilung der Mannschaft vornehmen, sollte sich Fußball-Bundesligist RB Leipzig für die Gruppenphase der Europa League qualifizieren. Man werde dann "mit zwei Kadern in die Wettbewerbe gehen, wobei es da auch Verschiebungen geben kann. Wir wollen donnerstags mit der einen starken Mannschaft spielen und sonntags mit der anderen", sagte Rangnick im Interview mit dem Fachmagazin kicker.

Rangnick plant eine Zweiteilung des Teams von RB Leipzig © SID

Geplant sei zudem, "dass bei Auswärtsspielen in der Europa League ein Co-Trainer mit den Daheimgebliebenen in Leipzig auch taktische Inhalte trainieren wird, um sie aufs Wochenende vorzubereiten", verriet Rangnick. Die große Rotation sei auch eine Lehre aus der vergangenen Saison, als den Stammspielern nach Europacupspielen oft die Frische und den Ersatzspielern der Rhythmus gefehlt hätte

Leipzig kämpft in der Play-off-Runde am 23. und 30. August gegen Sorja Lugansk/Ukraine um den Einzug in die Gruppenphase der Europa League. Die ersten beiden Qualifikationsrunden hatte RB bereits überstanden.