RTL: 8,59 Mio. Zuschauer sehen 4:0 der DFB-Elf

Köln (SID) - Im Schnitt 8,59 Millionen Zuschauer haben am Samstagabend die Liveübertragung des 4:0-Erfolgs der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation in Mönchengladbach gegen Weißrussland bei RTL verfolgt. Der Marktanteil betrug 29,3 Prozent.

Matthias Ginter erzielte am Samstag das 1:0 © SID

In der Spitze schauten sogar 9,46 Millionen Fans zu. Gegenüber dem letzten EM-Qualifikationsspiel gegen Estland am 13. Oktober (8,26 Mio. Zuschauer) konnte der Kölner Sender einen Zuschauerzuwachs von 330.000 Zusehern verzeichnen. Mit einem Tagesmarktanteil von 14,0 Prozent holte sich RTL am Samstag den Tagessieg beim Gesamtpublikum vor dem ZDF (10,1 Prozent) und der ARD (9,0).