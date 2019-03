RTL zeigt Europa-League-Spiel zwischen Inter und Frankfurt

Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt bekommt für sein Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Inter Mailand eine noch größere Bühne. Wie die Hessen am Samstag auf Twitter bekannt gaben, wird das Spiel am kommenden Donnerstag beim Kölner Privatsender RTL übertragen. Ursprünglich sah der Plan vor, die Partie wieder auf dem hauseigenen Spartensender Nitro zu zeigen. Der Streamingdienst DAZN zeigt das Spiel ebenfalls.

RTL überträgt das Rückspiel der Eintracht in Mailand © SID

Das Hinspiel am vergangenen Donnerstag (0:0) hatte bei Nitro für eine Einschaltquote von bis zu 1,90 Millionen Zuschauern gesorgt.