RUSADA-Chef Ganus: "Stürzen in eine neue Phase"

Moskau (SID) - Nach der Empfehlung für einen vierjährigen Ausschluss Russlands von allen sportlichen Wettbewerben sieht Präsident Juri Ganus von der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. "Wir stürzen in eine neue Phase von Russlands Dopingkrise", sagte Ganus der französischen Nachrichtenagentur AFP: "Das ist die Realität."

RUSADA-Chef Juri Ganus © SID

Russland soll laut einer Empfehlung des Prüfungskomitees der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA wegen "extrem ernster" Verstöße in der Affäre um manipulierte Daten aus dem Moskauer Kontrolllabor der RUSADA für vier Jahre aus dem Weltsport ausgeschlossen werden.

Damit droht Russland das Olympia-Aus sowohl für die bevorstehenden Sommerspiele in Tokio als auch für die Winterspiele 2022 in Peking. Auch Russlands Beteiligung an der Fußball-EM im kommenden Sommer mit seiner Mannschaft und auch als einer der zwölf Gastgeber steht infrage. Eine Entscheidung über das Strafmaß fällt am 9. Dezember bei der Sitzung der WADA-Exekutive in Paris.