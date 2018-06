Rad-DM: Liane Lippert siegt im Sprint

Einhausen (SID) - Liane Lippert hat das Frauenrennen bei den deutschen Straßenrad-Meisterschaften gewonnen. Die 20-Jährige aus Friedrichshafen setzte sich den Titel bei den Titelkämpfen in Einhausen bei Worms nach 132 Kilometern im Sprint souverän vor Christa Riffel und Corinna Lechner. Nach dem Junioren-EM-Titel 2016 ist es Lipperts größter Erfolg.

DM: Liane Lippert setzt sich gegen die Konkurrenz durch © SID

"Ich sagte mir, alles oder nichts, habe am letzten Kreisverkehr die Führung übernommen, mich nicht mehr umgedreht und bis zur Ziellinie gesprintet", so Lippert.

Am Sonntag steht in Einhausen das über 228 Kilometer führende Rennen der Männer an. Dabei sind sämtliche deutschen Topfahrer um Marcel Kittel (Arnstadt), Andre Greipel (Rostock) und John Degenkolb (Gera) am Start.