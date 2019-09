Rad-WM: Angeschlagener Martin schließt Verzicht auf Einzelzeitfahren aus

Harrogate (SID) - Der viermalige Weltmeister Tony Martin wird trotz seiner anhaltender Beschwerden nach dem schweren Sturz bei der Spanien-Rundfahrt im WM-Einzelzeitfahren am Mittwoch dabei sein. "Wenn ich nicht krank werde, bin ich am Start. Ich mache von Tag zu Tag positive Schritte und bin hier bestens versorgt", sagte der 34-Jährige nach der Silbermedaille im Mixed-Teamzeitfahren zum Auftakt der Titelkämpfe in der britischen Grafschaft Yorkshire.

Martin hatte nach dem erstmals ausgetragenen Wettbewerb noch Probleme eingeräumt, sprach von "relativ großen Schmerzen im Brustkorb. Gerade bei hoher Belastung, wenn ich aus dem Sattel gehe, wenn ich tief einatme, habe ich noch Schmerzen. Aber auch da bin ich zuversichtlich, dass wir das bis Mittwoch in den Griff kriegen", sagte der Lausitzer.

In der Mixed-Staffel hatte Martin aufgrund seines Handicaps kurz vor dem Wechsel zum Frauen-Trio seine Mitstreiter Nils Politt (Köln) und Jasha Sütterlin (Freiburg) ziehen lassen müssen. Der Routinier erwartet freilich, "dass ich noch den einen oder anderen Prozentpunkt dazugewinnen werde." Die Zeitfahrstrecke über 54 km will Martin am Montag intensiv in Augenschein nehmen.