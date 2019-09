Rad-WM: Rutsch und Zimmermann ohne Medaille - Italiener Battistella gewinnt U23-Rennen

Harrogate (SID) - Der Augsburger Georg Zimmermann und der Erbacher Jonas Rutsch sind trotz einer sehr engagierten Vorstellung im U23-Rennen der Straßenrad-WM in Großbritannien ohne Medaille geblieben. Beim nachträglichen Sieg des Italieners Samuele Battistella belegten die beiden 21 Jahre alten Talente letztlich nur die Ränge 12 und 15, das große Ziel WM-Gold verfehlten sie in Harrogate nach 173 Kilometern um knapp 40 Sekunden.

Samuele Battistella wird nachträglich zum Sieger erklärt © SID

Der Niederländer Nils Eekhoff, ursprünglich als Erster ins Ziel gekommen, wurde etwa 45 Minuten nach dem Rennen wegen unerlaubter Hilfe durch sein Teamfahrzeug disqualifiziert. Der Vorfall hatte sich in einer frühen Phase des Rennens ereignet, wurde aber erst Stunden später geahndet.

Zimmermann und Rutsch waren bis ins Finale immer an der Spitze präsent, auf den letzten Kilometern hatten die deutschen Kapitäne aber nicht mehr genug zuzusetzen. "Ich bin eindeutig nicht zufrieden", sagte Zimmermann, "vor allem, weil ich drei Kilometer vor dem Ziel noch mit Eekhoff zusammengefahren bin. Das macht mich traurig."

Letzter deutscher U23-Weltmeister im Straßenrennen bleibt weiterhin Gerald Ciolek (2006). Medaillengewinner waren in den letzten Jahren auch Lennard Kämna (2017), Pascal Ackermann (2016) oder John Degenkolb (2010). "Es war hart und nass, wir haben uns nichts vorzuwerfen, andere waren am Ende einfach besser", sagte Rutsch.

Rutsch initiierte auf einer windanfälligen Passage eine taktisch geschickte Tempoverschärfung und sprengte dort das Feld. Bis in die Schlussrunden auf dem Kurs rund um Harrogate hatten er und Zimmermann alle Medaillenchancen. Als im Finale aber der entscheidende Vorstoß erfolgte, waren die Kräfte aufgebraucht.

Rutsch und Zimmermann hatten aus ihren hohen Ambitionen kein Hehl gemacht. "Ich will Weltmeister werden, alles andere ist mir egal", hatte Zimmermann (21) gesagt, der im kommenden Jahr im CCC Team mit Simon Geschke fahren wird. Rutsch (21), der beim amerikanischen Team EF Education First unterschrieben hat, ergänzte: "Es sollte das Ziel sein, dass einer von uns am Schluss ganz oben steht."

Am Samstag suchen die Frauen im Straßenrennen eine neue Titelträgerin, die deutsche Mannschaft hat vor allem mit Lisa Klein (Saarbrücken) Aussichten auf eine Top-Platzierung. Am Sonntag folgt dann der WM-Höhepunkt mit dem Rennen der Profis, in dem die deutsche Equipe um Nils Politt, John Degenkolb und Pascal Ackermann nur Außenseiter ist.