Rad-WM: Top-Talente Rutsch und Zimmermann greifen nach U23-Titel

Harrogate (SID) - Einen Profivertrag haben Jonas Rutsch und Georg Zimmermann bereits in der Tasche, nun wollen die beiden großen deutschen Talente ihre Saison mit WM-Gold in der U23-Klasse krönen. Bei den Titelkämpfen in der britischen Grafschaft Yorkshire zählt das Aufgebot des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) mit den Kapitänen Rutsch und Zimmermann zu den Favoriten.

Kämpft in der U23-Klasse um den Titel: Georg Zimmermann © SID

"Ich will Weltmeister werden, alles andere ist mir egal. Ich fahre nur für den Sieg", sagte Zimmermann (21), der im kommenden Jahr im CCC Team als Mannschaftskollege von Simon Geschke fahren wird. Rutsch (21), der beim amerikanischen Team EF Education First unterschrieben hat, ergänzte: "Es sollte das Ziel sein, dass einer von uns am Schluss ganz oben steht, wir haben alle Chancen."

Gelingt dem BDR-Team der Coup, wäre dies der erste deutsche U23-Weltmeistertitel im Straßenrennen seit dem Sieg von Gerald Ciolek in Salzburg 2006. Medaillengewinner waren in den letzten Jahren auch Lennard Kämna (2017), Pascal Ackermann (2016) oder John Degenkolb (2010).

Rutsch hat sich in dieser Saison bereits mit einem wichtigen U23-Klassikersieg im Frühjahr hervorgetan, Zimmermann überzeugte bei der prestigeträchtigen Tour de l'Avenir mit Gesamtrang fünf, ähnlich gut war bei der Tour de France des Nachwuchses aus deutscher Sicht zuletzt Emanuel Buchmann als Siebter im Jahr 2014.

Für das Rennen am Freitag (173 km) sieht die deutsche Mannschaft vor allem die Teams aus Dänemark, Norwegen und Gastgeber Großbritannien als Konkurrenten an.