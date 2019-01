Radprofi Ewan siegt in Adelaide nach starker Kluge-Vorarbeit

Adelaide (SID) - Der australische Radprofi Caleb Ewan hat das "Down Under Classic" in Adelaide gewonnen. Der Nachfolger von Andre Greipel als Sprintkapitän des belgischen Teams Lotto-Soudal setzte sich bei dem Kriterium über 51 Kilometer in der Innenstadt von Adelaide vor Ex-Weltmeister Peter Sagan (Slowakei) von der deutschen Mannschaft Bora-hansgrohe durch.

Setzte sich gegen Peter Sagan durch: Caleb Ewan © SID

Vierter wurde als bester Deutscher Roger Kluge aus Eisenhüttenstadt, der seinem Kapitän Ewan den Sprint mustergültig angezogen hatte. Kluge und Ewan waren zur neuen Saison gemeinsam vom Team Mitchelton-Scott zu Lotto gewechselt, wo der langjährige Star Greipel (Rostock/jetzt Team Arkea-Samsic) keinen neuen Vertrag erhalten hatte.

Das Kriterium in Adelaide findet alljährlich vor der Tour Down Under, dem ersten WorldTour-Rennen des Jahres, statt. Diese beginnt am Dienstag ebenfalls in Adelaide und endet am 20. Januar in McLaren Vale.