Radprofi Nielsen bei Fernfahrt positiv auf Corona getestet

Köln (SID) - Der dänische Radprofi Magnus Cort Nielsen ist während der Fernfahrt Tirreno-Adriatico positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sein Rennstall EF Pro Cycling gab das Ergebnis des am Sonntag durchgeführten Tests am Dienstag bekannt. Der 27-Jährige war auch auf der letzten Etappe am Montag noch am Start gewesen.

Nielsen sei von den Teamkollegen und anderen Personen isoliert worden und alleine ins spanische Girona gefahren, wo er sich in Quarantäne begeben habe. Alle anderen Fahrer und Teammitglieder seien sowohl am Sonntag und Montag getestet worden, sämtliche Ergebnisse fielen negativ aus.