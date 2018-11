Radprofi Rick Zabel erleidet Schlüsselbeinbruch

Köln (SID) - Der deutsche Radprofi Rick Zabel (Unna) hat bei einem Trainingssturz einen Schlüsselbeinbruch erlitten. Wie der 24-Jährige vom Team Katusha-Alpecin in den sozialen Netzwerken mitteilte, war er bei einer Trainingsfahrt auf einem Radweg mit vielen Blättern zu Fall gekommen. "Ich spürte direkt den Schmerz an meiner rechten Schulter und wusste, dass etwas nicht stimmt", schrieb Zabel.

Er bezeichnete die Verletzung als "großen Rückschlag", blieb aber optimistisch: "Zurück auf Null, von der Verletzung erholen und von vorne beginnen." Zabel, der am Mittwoch in Köln operiert wurde, fällt durch die Verletzung für das hochkarätig besetzte Kriterium am Samstag in Shanghai aus.