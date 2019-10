Radsport: Ackermann in China erneut Etappenzweiter

Guilin (SID) - Der deutsche Top-Sprinter Pascal Ackermann (Kandel/Bora-hansgrohe) hat auf der vorletzten Etappe der Tour of Guangxi in China zum dritten Mal den zweiten Rang belegt. Einen Tag nach dem Verlust seiner Gesamtführung musste sich der Pfälzer nach 212,5 km in Guilin nur dem Kolumbianer Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) geschlagen geben. In Phil Bauhaus (4.), Max Kanter (7.) und John Degenkolb (9.) platzierten sich drei weitere deutsche Radprofis unter den besten Zehn.

Ackermann belegt zum dritten Mal den zweiten Platz © SID

"Ich habe mich im Finale ans Hinterrad von Gaviria geklemmt. Das war keine schlechte Entscheidung, allerdings hatte er die höhere Endschnelligkeit, ich konnte nicht an ihm vorbeiziehen", sagte Ackermann, der bereits auf der ersten und zweiten Etappe Zweiter war und den dritten Abschnitt gewonnen hatte.

Die Gesamtführung behauptete der Spanier Enric Mas (Deceuninck-Quick Step), der Berliner Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) ist als Klassement-14. bester Deutscher. Die Fernfahrt endet am Dienstag mit dem sechsten Teilstück über 168,3 km rund um Guilin.