Radsport: Alaphilippe, Thomas und Nibali planen Start bei Deutschland Tour

Frankfurt/Main (SID) - Die deutschen Radsport-Fans können sich bei der zweiten Auflage der neuen Deutschland Tour (29. August bis 1. September) auf ein international namhaftes Fahrerfeld einstellen. Wie die Veranstalter am Montag mitteilten, stehen zahlreiche Top-Stars in den vorläufigen Aufgeboten der 22 Mannschaften, darunter Frankreichs Tour-Held Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), die Ex-Tour-Sieger Geraint Thomas (Großbritannien/Ineos) und Vincenzo Nibali (Italien/Bahrain-Merida) sowie der dreimalige Tour-Etappensieger Caleb Ewan (Australien/Lotto-Soudal).

Deutschland-Tour: Alaphilippe und Thomas (v.l.) dabei © SID

"Die Deutschland Tour 2019 wird eines der besten Pelotons in dieser Saison zusammenbringen", sagte Claude Rach, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung des Radsports. Die Teams können noch bis zum 28. August Änderungen an ihrer vorläufigen Besetzung vornehmen. Die finale Startliste wird vor der Teampräsentation, die am 28. August (18.00 Uhr) vor dem Neuen Rathaus in Hannover stattfindet, verkündet.

Die deutsche Mannschaft Bora-hansgrohe hatte bereits während der Frankreich-Rundfahrt angekündigt, mit allen einheimischen Topfahrern am Start stehen zu wollen, darunter Sprinter Pascal Ackermann und der Tour-Vierte Emanuel Buchmann.