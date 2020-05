Radsport: Britannien-Rundfahrt im September abgesagt

Köln (SID) - Die für September geplante Britannien-Rundfahrt der Radprofis ist wegen der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben worden. Das teilten die Veranstalter "nach gründlicher Abwägung" der Situation mit. Das seit 2004 ausgetragene Etappenrennen hätte am 6. September in Cornwall gestartet werden sollen uns soll vom 5. bis 12. September 2021 mit der gleichen Streckenführung nachgeholt werden.

Die Britannien-Rundfahrt findet dieses Jahr nicht statt © SID

Die Höhepunkte des Jahres stehen dagegen weiter im Kalender: Die Tour de France soll am 29. August in Nizza beginnen und am 20. September in Paris enden. Der Giro d'Italia, die zweite große Landesrundfahrt, soll verkürzt vom 3. bis 25. Oktober stattfinden. Trotz der Verkürzung kollidiert der Giro dann mit der Vuelta in Spanien, die am 20. Oktober beginnen und am 8. November enden soll.