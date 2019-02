Radsport: Buchmann gelingt Sieg im ersten Saisonrennen

Palma de Mallorca (SID) - Der deutsche Radprofi Emanuel Buchmann ist glänzend in die neue Saison gestartet. Der 26 Jahre alte Kletter-Spezialist gewann am Freitag im Rahmen der viertägigen Mallorca Challenge die Trofeo Lloseta-Andratx und bescherte dem deutschen Bora-hansgrohe den zweiten Erfolg des Jahres.

Emanuel Buchmann landete auf der 6. Etappe auf Rang zwei © SID

Buchmann verwies nach 172,4 bergigen Kilometern und einem starken Schlusssolo den Belgier Tim Wellens (Lotto-Soudal) und Bauke Mollema aus den Niederlanden (Trek-Segafredo) auf die Plätze. Für Buchmann war es der zweite Karriereerfolg.

"Ich hatte mir vorgenommen, in dieser Saison endlich auch zu gewinnen. Dass das so schnell klappt, hätte ich aber nicht gedacht", sagte Buchmann: "Ich denke, man kann sehen, dass ich wohl auch diesen Winter wieder einen Schritt nach vorne gemacht habe, auch wenn die Saison noch sehr jung ist. Bis hierhin kann ich in jedem Fall sehr zufrieden sein."