Radsport: Deutschland-Tour 2019 von Hannover nach Erfurt

Hannover (SID) - Die zweite Auflage der neuen Deutschland-Tour führt von Hannover nach Erfurt. Wie der Veranstalter am Donnerstag bekannt gab, wird das viertägige Mehretappenrennen nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr diesmal am 29. August in der niedersächsischen Landeshauptstadt beginnen und am 1. September in der thüringischen Landeshauptstadt enden. Die Präsentation der gesamten Strecke erfolgt am 1. April in Frankfurt.

Die Deutschland-Tour führt von Hannover nach Erfurt © SID

Der Startschuss zum Rennen ist in Hannover auf dem Trammplatz vor dem Neuen Rathaus geplant. Am Abend zuvor wird die bekannte "Nacht von Hannover", ein traditionsreiches Kriterium, die Deutschland-Tour einläuten. "Wir feiern den Auftakt zur Deutschland-Tour 2019 mitten im Herzen der Stadt und vor eindrucksvoller Kulisse", sagte Rennchef Claude Rach.