Radsport: Deutschland-Tour 2021 nimmt Konturen an

Köln (SID) - Die auf das Jahr 2021 verschobene Deutschland-Radrundfahrt nimmt Konturen an. Wie der Veranstalter am Donnerstag bekannt gab, ist Erlangen der Zielort der dritten und Startort der vierten und letzten Etappe der Tour, die in Nürnberg endet. Die viertägige Rundfahrt startet mit dem Teilstück von der Hansestadt Stralsund in Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin. Einzig der Verlauf der zweiten Etappe und der Start der dritten Etappe ist noch nicht bekannt.

"Das Franken-Wochenende hat für Fans kurze Wege und viele Optionen. In Erlangen und der Nachbarstadt Nürnberg können sie sich auf zwei Tage Radsport pur freuen", sagte Claude Rach, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung des Radsports, dem Veranstalter der Deutschland Tour: "Am Samstag spannenden Sport und ein buntes Programm in Erlangen erleben – am Sonntag die Stars am Start und an der Strecke anfeuern oder bei der Jedermann Tour selber mitfahren und das große Finale genießen."

Die Deutschland-Tour 2020 war ursprünglich vom 20. bis 23. August geplant, aufgrund der Coronakrise aber Ende April abgesagt worden.