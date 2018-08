Radsport: Ehemaliger Tour-Etappensieger Otxoa verstorben

Málaga (SID) - Der ehemalige Tour-de-France-Etappensieger und zweimalige Paralympics-Gewinner Javier Otxoa ist tot. Der Baske, der mit einem grandiosen Bergetappen-Triumph bei der Frankreich-Rundfahrt 2000 in Lourdes-Hautacam auf sich aufmerksam gemacht hatte, verstarb am Freitag nach langer Krankheit im Alter von 43 Jahren.

© SID

Otxoa wurde im Februar 2001 im Training mit seinem Zwillingsbruder Ricardo von einem Auto angefahren. Ricardo starb an den Folgen der Kollision noch an der Unfallstelle. Javier lag mit schwersten Verletzungen 65 Tage im Koma. Als paralympischer Sportler feierte er sein Comeback, 2004 und 2008 holte er bei den Paralympics jeweils Gold im Einzelzeitfahren.

Die Organisatoren der Spanien-Rundfahrt kündigten eine Schweigeminute vor der Auftaktetappe am Samstag in Malaga an.