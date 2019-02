Radsport: Erfolgreicher Auftakt für Martin und Martens in Abu Dhabi

Abu Dhabi (SID) - Die deutschen Radprofis Tony Martin (Cottbus) und Paul Martens (Rostock) sind mit einem Erfolg in die Erstauflage der UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten gestartet. Der viermalige Einzelzeitfahr-Weltmeister Martin und Martens zählten zum Aufgebot des Teams Jumbo-Visma, das am Sonntag das 16 km lange Mannschaftszeitfahren auf der Insel Al Hudayriat für sich entschied.

Tony Martin triumphiert mit Jumbo-Visma © SID

Jumbo-Visma verwies in 16:49 Minuten das in Deutschland lizenzierte Team Sunweb (+ 0:07 Minuten) mit Max Walscheid (Neuwied) und Nikias Arndt (Buchholz) auf Rang zwei. Dritter wurde das Team Bahrain-Merida (+ 0:09), für das die deutschen Radprofis Phil Bauhaus (Bocholt) und Marcel Sieberg (Castrop-Rauxel) starten.

Die siebentägige UAE Tour ist hochkarätig besetzt. Neben zahlreichen Sprint-Stars wie Marcel Kittel (Arnstadt/Katusha-Alpecin) sind auch exzellente Rundfahrer wie der Tour-de-France-Zweite Tom Dumoulin (Niederlande/Sunweb) oder Primoz Roglic (Slowenien/Jumbo-Visma) am Start. Roglic ist nach dem Erfolg im Teamzeitfahren Gesamtführender.