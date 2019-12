Radsport: Greipel, Politt und Zabel starten für Team "Israel Start-up Nation"

Tel Aviv (SID) - Neues Kapitel in blau-weißen Trikots: Die deutschen Radprofis Andre Greipel, Nils Politt und Rick Zabel starten in der kommenden Saison für das Team "Israel Start-up Nation". Die 2020 in die World Tour aufgestiegene Equipe gab am Mittwoch bei der Teampräsentation in Tel Aviv ihren neuen Namen bekannt. "Wir werden auf uns aufmerksam machen und Rennen gewinnen. Wir wollen die Erwartungen übertreffen und große Dinge leisten", sagte Teambesitzer Sylvan Adams.

Sylvan Adams, Teambesitzer der Israel Start-up Nation © SID

Die erst 2015 gegründete Mannschaft war bislang unter dem Namen Israel Cycling Academy gemeldet und hatte die World-Tour-Lizenz des Teams Katusha-Alpecin übernommen. Es ist damit automatisch für alle großen Rennen startberechtigt, einschließlich der Tour de France.