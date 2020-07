Radsport: Halbprofi Holler gewinnt Prolog der Sibiu-Tour - Bora-hansgrohe enttäuscht

Köln (SID) - Der deutsche Radrennfahrer Nikodemus Holler (Mühlacker) hat sensationell den Prolog der Sibiu Tour in Rumänien gewonnen. Der 29 Jahre alte Halbprofi vom saarländischen Team Bike Aid überraschte auf den 2,5 Kilometern in Siebenbürgen mit einer Zeit von 3:34 Minuten auch das deutsche Spitzenteam Bora-hansgrohe und holte sich mit seinem dritten Karrieresieg die Gesamtführung.

Als bester Bora-Fahrer belegte der Österreicher Patrick Konrad Rang zehn, Topsprinter Pascal Ackermann (Kandel) kam lediglich auf Platz 117 unter 128 Fahrern. Mit Bora-hansgrohe und Israel Start-Up Nation nutzen lediglich zwei World-Tour-Teams das unterklassige Rennen als ersten Formtest nach der Corona-Zwangspause, einige andere Topmannschaften hatten wegen der negativen Entwicklung der Corona-Pandemie in Rumänien ihren Start kurzfristig abgesagt.

Die Rundfahrt rund um die Stadt Sibiu läuft noch bis Sonntag. Der Pfälzer Ackermann sollte vor allem am Schlusstag gute Chancen auf einen Etappensieg haben, auf den hügeligen Teilstücken am Freitag und Samstag scheinen die Chancen eher gering. Das Event wird wegen der Coronakrise ohne Zuschauer ausgetragen, Fahrer und sonstige Teammitglieder leben vor Ort in einer abgeschotteten Blase.